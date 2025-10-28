Meteo da giovedì nuovo peggioramento
L’anticiclone presente alle latitudini mediterranee proteggerà la Sicilia fino a mercoledì, favorendo una giornata in prevalenza soleggiata. Giovedì però la pressione sarà in lieve calo, quanto basterà per consentire il passaggio di un sistema frontale in arrivo da ovest che determinerà un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Meteo Avviso: forte Maltempo Giovedì 30 e Venerdì 31, arriva il Ciclone di Halloween - facebook.com Vai su Facebook
Meteo – Nuovo peggioramento in arrivo nei prossimi giorni con piogge, temporali ed anche possibili nubifragi - Nuova fase di maltempo in arrivo sull'Italia con piogge e temporali anche intensi e non esclusi locali nubifragi. Lo riporta centrometeoitaliano.it
Meteo: torna il maltempo sull’Italia, ecco dove pioverà - Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, l’autunno è pronto a tornare protagonista con un nuovo peggioramento del tempo sul nostro Paese. Come scrive msn.com
Meteo: Domenica soleggiata, ma si avvicina un nuovo peggioramento - Stiamo per arrivare alla fine della seconda decade del mese di Ottobre e l’Autunno continua a mostrarsi a una platea limitata di italiani, per la precisione ad alcune aree del Sud. ilmeteo.it scrive