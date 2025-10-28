meta vishal shah nuovo head product management ia

Il Ceo di Meta Mark Zuckerberg ha nominato l’insider Vishal Shah nuovo Head Product Management AI, ruolo chiave legato al settore dell’intelligenza artificiale all’interno dell’azienda. Lo ha riportato in anteprima il Financial Times citando fonti a conoscenza dell’operazione. Secondo i rapporti, dirigerà la gestione dei prodotti IA del gigante dei social media, riportando direttamente al responsabile Nat Friedman. Contattato da Reuters, un portavoce di Meta ha confermato il nuovo ruolo di Shah ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua posizione. L’annuncio arriva a distanza di pochi giorni dalla notizia del taglio di circa 600 posti di lavoro nell’unità Superintelligence Labs voluto dall’ad nell’ottica di renderla più flessibile e reattiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it

