Meta Vishal Shah nuovo Head Product Management IA
Il Ceo di Meta Mark Zuckerberg ha nominato l’insider Vishal Shah nuovo Head Product Management AI, ruolo chiave legato al settore dell’intelligenza artificiale all’interno dell’azienda. Lo ha riportato in anteprima il Financial Times citando fonti a conoscenza dell’operazione. Secondo i rapporti, dirigerà la gestione dei prodotti IA del gigante dei social media, riportando direttamente al responsabile Nat Friedman. Contattato da Reuters, un portavoce di Meta ha confermato il nuovo ruolo di Shah ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua posizione. L’annuncio arriva a distanza di pochi giorni dalla notizia del taglio di circa 600 posti di lavoro nell’unità Superintelligence Labs voluto dall’ad nell’ottica di renderla più flessibile e reattiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Meta lancia Vibes, il nuovo feed dedicato ai video generati con l'AI (ma OpenAI non resta a guardare) - L’intelligenza artificiale è ovunque, un po’ come Matrix: al giorno d’oggi siamo quotidianamente bersagliati dai contenuti multimediali generati dall’IA, tanto da arrivare a guardare con sospetto ... Lo riporta corriere.it