Messinese alla guida della Fp Cgil Sicilia | Francesco Fucile nuovo segretario regionale
Il messinese Francesco Fucile, 60 anni, è il nuovo segretario generale della Funzione pubblica Cgil siciliana. Lo ha eletto l’assemblea regionale del sindacato all'unanimità. Subentra a Gaetano Agliozzo, eletto nei giorni scorsi vice presidente dell’Ebas.Funzionario dell’Agenzia Dogane e Monopoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
