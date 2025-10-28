Messinese alla guida della Fp Cgil Sicilia | Francesco Fucile nuovo segretario regionale

Il messinese Francesco Fucile, 60 anni, è il nuovo segretario generale della Funzione pubblica Cgil siciliana. Lo ha eletto l’assemblea regionale del sindacato all'unanimità. Subentra a Gaetano Agliozzo, eletto nei giorni scorsi vice presidente dell’Ebas.Funzionario dell’Agenzia Dogane e Monopoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it