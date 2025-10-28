Messina fra tragedia e infrastrutture | il ciclista ucciso da un Tir riapre il dibattito sulla stazione di Contesse
Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito istituzionale e cittadino. Mentre la Corte dei Conti prosegue l’esame del dossier Cipess, con la documentazione rinviata alla Sezione centrale per ulteriori approfondimenti, il prossimo 31 ottobre alle ore 11.30 si riunirà la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
+++ +++ LA TRAGEDIA | Non ce l'ha fatta il ciclista coinvolto stamattina nello scontro con un tir a Messina https://gazzettadelsud.it/?p=2120348 - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Messina, muore il ciclista coinvolto stamattina nell'incidente con un tir in via Adolfo Celi - Per cause che sono ancora in corso di accertamento a scontrarsi sono stati un camion (impegnato nei lavori del raddop ... msn.com scrive
Le urla dei presenti e la corsa in ambulanza: la tragedia del ciclista 56enne Francesco Vita rilancia l'allarme tir a Contesse - Il grido d’allarme è stato lanciato da tempo: il continuo passaggio in città di Tir provenienti dai cantieri del raddoppio ferroviario comporta rischi ... Riporta msn.com