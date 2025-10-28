Messi sul prossimo Mondiale | Vedrò giorno per giorno se potrò esserci
Lionel Messi si prepara a un’altra estate importante con l’Argentina. Dopo aver sollevato la Coppa del Mondo nel 2022, il fuoriclasse argentino vuole capire se potrà difendere il titolo nel 2026 in Nord America. Intervistato da Nbc News, Messi ha spiegato come intende valutare la sua condizione fisica prima di prendere una decisione definitiva. Le parole di Messi. «È qualcosa di straordinario poter partecipare a una Coppa del Mondo, e mi piacerebbe essere lì, stare bene ed essere una parte importante nell’aiutare la mia nazionale, se ci sarò. E lo valuterò giorno per giorno quando inizierò la preseason il prossimo anno con l’ Inter Miami e vedrò se potrò davvero essere al 100%, se potrò essere utile al gruppo, alla nazionale, e poi prenderò una decisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
