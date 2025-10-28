Messi fa dietrofront ai Mondiali con l'Argentina per difendere il titolo | Ma solo a una condizione
Lionel Messi sembra averci ripensato: dalle lacrime d'addio dello scorso 5 settembre alla speranza di poter esserci ai Mondiali 2026 con la maglia dell'Argentina per difendere il titolo. "Sarebbe straordinario, ma solo se sarò davvero utile: valuterò giorno per giorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
DIETROFRONT! Meno di 24 ore e il politicamente corretto su #Cervinia si è sciolto come neve al sole. Pensare ai problemi veri delle persone è così difficile per la sinistra? - facebook.com Vai su Facebook
Messi da dietrofront, ai Mondiali con l’Argentina per difendere il titolo: “Ma solo a una condizione” - Lionel Messi sembra averci ripensato: dalle lacrime d'addio dello scorso 5 settembre alla speranza di poter esserci ai Mondiali 2026 con la maglia dell'Argentina ... Da fanpage.it
Mondiali 2026: Lionel Messi fa una confessione - L'otto volte Pallone d'Oro ha parlato della possibilità di giocare la prossima rassegna iridata che si terrà in Messico, Canada e Stati Uniti ... Riporta msn.com
Messi sul prossimo Mondiale: «Vedrò giorno per giorno se potrò esserci» - Dopo aver sollevato la Coppa del Mondo nel 2022, il fuoriclasse argentino vuole capire se potrà difendere il titolo nel 2026 in ... Lo riporta ilnapolista.it