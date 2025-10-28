Messi e la voglia di giocare un altro Mondiale | Valuterò se sarò al 100%
Buenos Aires, 28 ottobre 2025 – La prossima estate andranno in scena i Mondiali. Dopo Qatar 2022, le migliori nazionali del mondo ritorneranno in campo per il più prestigioso trofeo internazionale. Gli occhi sono tutti per l'Argentina campionessa in carica, chiamata a difendere il successo della scorsa edizione. Se l'Albiceleste è riuscita a portare a casa il terzo Mondiale della sua storia lo deve soprattutto a Lionel Messi. L'ex Barcellona, infatti, dopo la sconfitta iniziale contro l'Arabia Saudita si è caricato la squadra sulle spalle e l'ha trascinata alla vittoria della coppa. Con i 7 gol e i 3 assist messi a segno, il giocatore dell'Inter Miami è stato il più determinante dell'intero torneo ed è riuscito a riportare in Argentina una coppa che mancava dal 1986. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Messi e la voglia di giocare un altro Mondiale: “Valuterò se sarò al 100%” - Dopo Qatar 2022, le migliori nazionali del mondo ritorneranno in campo per il più prestigioso trofeo internazionale. sport.quotidiano.net scrive
Messi da dietrofront, ai Mondiali con l’Argentina per difendere il titolo: “Ma solo a una condizione” - Lionel Messi sembra averci ripensato: dalle lacrime d'addio dello scorso 5 settembre alla speranza di poter esserci ai Mondiali 2026 con la maglia dell'Argentina ... Scrive fanpage.it
Messi: "Mondiale 2026? Devo prendere una decisione" - “ È qualcosa di straordinario poter partecipare a un Mondiale, e mi piacerebbe farlo ”. msn.com scrive