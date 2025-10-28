Meret e De Bruyne fuori dalla lista Champions
Il Napoli sostituisce i due infortunati per la lista Champions. Alla luce dei recenti infortuni occorsi ad Alex Meret e Kevin De Bruyne, infortuni che . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
News recenti che potrebbero piacerti
? #Napoli-Inter Dalla gioia al dolore in un lampo… Kevin De Bruyne segna e poi crolla: lacrime, stampelle e paura per il Napoli Dopo Meret, un’altra tegola per Conte. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la maledizione azzurra non d - facebook.com Vai su Facebook
ON AIR - Petrazzuolo: “Napoli, De Bruyne fa la differenza, Hojlund straordinario, nessun dualismo tra Milinkovic-Savic e Meret” https://ift.tt/Ixl9AVH - X Vai su X
Meret e De Bruyne fuori dalla lista Champions - Alla luce dei recenti infortuni occorsi ad Alex Meret e Kevin De Bruyne, infortuni che ... Lo riporta forzazzurri.net
Champions – Meret e De Bruyne fuori dalla lista Uefa, al loro posto entrano Contini e Lukaku, per disputare la seconda parte della competizione - ] ... Lo riporta pianetazzurro.it
Meret e De Bruyne fuori dalla lista Champions: scelti i due sostituti - Alla luce dei nuovi infortuni in casa Napoli il club azzurro approfitterà della possibilità concessa dalla UEFA di modificare l’elenco dei giocatori in caso di infortuni prolungati. Si legge su msn.com