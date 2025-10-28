Mercogliano iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza e la prevenzione sismica nelle scuole

Il Centro Operativo Comunale (COC) di Mercogliano, in collaborazione con il plesso scolastico “Guido Dorso” e con il Presidente della Misericordia del Partenio di Mercogliano, promuove una nuova iniziativa rivolta agli studenti per sensibilizzare e formare i più giovani sui comportamenti da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

2 Camminata rosa Mercogliano- Avellino verrà posizionato il Giglio del Fabbro 2024,con il suo rivestimento a comunicarlo: Vincenzo Iovino Una bellissima iniziativa Porteremo il giglio del fabbro 2024 con il rivestimento.Il giglio sarà posizionato davanti alla chi - facebook.com Vai su Facebook

Mercogliano, Ciro Brosca: «Licenziato perché pretendevo sicurezza» - «Licenziato alle 5 del mattino mentre era ancora sul suo posto di lavoro per una segnalazione sulla sicurezza». Secondo ilmattino.it

Reggio Calabria. Importante iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione coordinata dalla Prefettura in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile - i rappresentanti della Protezione Civile Regionale, Metropolitana e Comunale hanno montato alcuni moduli di emergenza e svolto attività divulgativa, descrivendo le caratteristiche e il funzionamento d ... Lo riporta ilmetropolitano.it

Cybersecurity, è il mese della sensibilizzazione: cinque consigli di sicurezza informatica - Nell'odierno panorama digitale, le minacce informatiche sono in continua evoluzione e prendono di mira sia gli individui sia le organizzazioni con tattiche sempre più sofisticate. Secondo msn.com