Mercatino della Fiera di San Martino
L'associazione culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Fiera di San Martino" nella giornata di domenica 9 novembre 2025, a Campodarsego (PD), in via Roma, dalle ore 9 alle ore 19, con il mercatino delle.
#FieraDelCardinale domenica 2 novembre 2025 appuntamento a Castiglione Olona con la tradizionale "FIERA DEL CARDINALE", il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato che dal 1978 si svolge dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ogni prima domenica del me
Antica Fiera di San Martino - Appuntamento con la 418esima edizione dell'Antica Fiera di San Martino a Inveruno, in provincia di Milano, dal 14 al 17 novembre.
Viù celebra le sue radici più autentiche con la Fiera di San Martino e la Viuleta-Soun - Soun": concerti popolari, stand gastronomici, fiera artigianale e un'atmosfera che celebra l'identità viva
Mercato piccolo artigianato, ultima domenica a Todi - "FieraMente" occuperà i Giardini pubblici nella giornata del 19 ottobre prima di andare in pausa fino alla prossima primavera, salvo l'eccezione speciale per la Fiera di San Martino l'11 novembre