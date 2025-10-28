Mercatino della Fiera di San Martino

L’associazione culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della “Fiera di San Martino” nella giornata di domenica 9 novembre 2025, a Campodarsego (PD), in via Roma, dalle ore 9 alle ore 19, con il mercatino delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

