Mercatini e creatività in vista del Natale e all' insegna dell' artigianato

Nella cornice di Piazza Einaudi appuntamento con la creatività in occasione delle feste natalizie. Oggetti unici e realizzati rigorosamente a mano per un evento all'insegna dell'artigianato e del buon gusto. L'evento si tiene a Ravenna in Via Diaz Piazza Einaudi lunedì 8 dicembre dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

