Mercatini di Natale a Colledimezzo fra luci profumi e colori

Domenica 14 dicembre, Colledimezzo si trasforma in un villaggio di Natale. Passeggiando tra i vicoli del borgo ci saranno luci, profumi e colori che vi faranno respirare la vera magia delle feste. A disposizione dei visitatori stand gastronomici con prodotti tipici, artigiani con creazioni uniche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

