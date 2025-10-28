Menù autunnale sui Colli Euganei
Speciale Menù Autunnale Sui Colli Euganei: 30 euro. Antipasti:Polentina morbida con Salame fresco ai ferriCrostino di pane rustico al Lardo di ColonnataRadicchio in SaorBis Primi Piatti:Pasticcio Zucca e Speck con Scamorza Affumicata-Casareccie al ragù della Castellana e FunghiSecondi:Pavonvella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
