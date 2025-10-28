Menopausa | a Roma un evento per riscoprire il piacere e la salute femminile ecco come partecipare e iscriversi gratuitamente

L a menopausa può rappresentare una nuova stagione del piacere e della libertà. È il messaggio al centro di “ Il Piacere continua – Sessualità e salute genitourinaria in menopausa e premenopausa ”, l’evento promosso da MenopauseBoost che si terrà l’8 novembre 2025 alle ore 15 all’Hotel Villa Maria Regina di Roma (via della Camilluccia 68). L’appuntamento nasce dall’impegno della Dottoressa Cinzia Polo, ginecologa esperta in menopausa, co-founder di MenopauseBoost e consulente scientifica di iODonna. Da anni la Dottoressa Polo svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la menopausa, con l’obiettivo di restituire alle donne un approccio più libero, informato e positivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

