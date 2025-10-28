Memristor dai quanti il nuovo standard per misurare la resistenza elettrica
Arriva dalla fisica quantistica la nuova unità di riferimento per misurare il valore della resistenza elettrica. E’ il memristor, un minuscolo dispositivo elettronico che varia la sua conducibilità in risposta a stimoli esterni e fornisce valori di resistenza stabili e legati alle costanti fondamentali della natura. Lo indica la ricerca internazionale condotta dall’Italia, con l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Il risultato apre anche a una nuova era per la scienza della misura, con la possibilità di avere servizi metrologici direttamente su microchip. “Siamo all’inizio di un profondo cambiamento di paradigma per la metrologia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
