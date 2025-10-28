Meloni dura con le banche 5 miliardi su 44 di profitti | Siamo tutti soddisfatti
Il governo Meloni tenta di chiudere il testo della legge di Bilancio 2026, ma per farlo bisogna risolvere il nodo banche. L’intervento della premier è però indiretto, perché avviene attraverso un dialogo riportato nel nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo, nel quale troviamo Giorgia Meloni spiegare la propria direzione direttamente all’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Le parole di Meloni rimbalzano sui media e trovano la risposta della politica. Tra queste voci, quella di Matteo Salvini, che si dice soddisfatto e sostiene la premier, sottolineando come non ci sia accanimento verso le banche, ma che servano risorse per sostenere i più deboli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
