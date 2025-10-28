Melissa avanza è terrore in Giamaica

16.35 Cresce in Giamaica il terrore per l'arrivo sull'isola di Melissa, uragano di categoria 5. Il premier Holness prevede "devastazioni di massa". "Non abbiamo infrastrutture in grado di reggere un uragano di categoria 5". Senza elettricità in migliaia. Gli abitanti devono spostarsi velocemente in zone elevate e nei rifugi, ma non tutti lo fanno. Melissa ha già fatto morti in Giamaica, Haiti e nella Repubblica Dominicana. E' il secondo uragano più violento nella storia dell'Atlantico.Viene chiamata la "tempesta del secolo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it