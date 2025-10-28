Le immagini delle ruspe che sventravano la East Wing della Casa Bianca hanno fatto il giro del mondo, nonostante l’amministrazione Trump non gradisse la diffusione di quei video, che testimoniano gli evidenti avanzamenti del sogno di Donald Trump di costruire la nuova sala da ballo della residenza presidenziale. Capienza mille persone, costo 250 milioni di dollari. Un capriccio sul quale però Melania avrebbe espresso perplessità. “Privatamente Melania ha espresso preoccupazione per la demolizione e ha detto ai suoi collaboratori che non è il suo progetto”, scrive il Wall Street Journal citando fonti dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Melania Trump perplessa sulla sala da ballo alla Casa Bianca, preoccupata per la demolizione”