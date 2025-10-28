Melania Trump perplessa sulla sala da ballo alla Casa Bianca preoccupata per la demolizione
Le immagini delle ruspe che sventravano la East Wing della Casa Bianca hanno fatto il giro del mondo, nonostante l’amministrazione Trump non gradisse la diffusione di quei video, che testimoniano gli evidenti avanzamenti del sogno di Donald Trump di costruire la nuova sala da ballo della residenza presidenziale. Capienza mille persone, costo 250 milioni di dollari. Un capriccio sul quale però Melania avrebbe espresso perplessità. “Privatamente Melania ha espresso preoccupazione per la demolizione e ha detto ai suoi collaboratori che non è il suo progetto”, scrive il Wall Street Journal citando fonti dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Melania Trump: 'Su bimbi ucraini un canale diretto con Putin. Otto già riuniti con le famiglie, ma é una goccia nel mare'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Melania Trump: "Canale aperto con Putin", a casa 8 bambini ucraini #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/10/10/melania-trump-canale-aperto-con-putin-a-casa-8-bambini-ucraini_16a78dc8-ad1f-4b16-ace8-e188472dddab.html… - X Vai su X
Il Wsj: 'Melania perplessa per la demolizione della East Wing' - Davanti alle immagini della East Wing della Casa Bianca in macerie per la costruzione di una nuova, gigantesca sala da ballo, anche la First Lady Melania Trump avrebbe espresso perplessità. Scrive ansa.it
Melania Trump contro la demolizione dell’ala est della Casa Bianca: “Non è una mia idea” - La first lady avrebbe espresso preoccupazione per l’intervento che punta a costruire una nuova sala da ballo da 300 milioni di dollari voluta da Trump. Riporta msn.com