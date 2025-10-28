Melania Trump contro la demolizione dell’ala est della Casa Bianca | Non è una mia idea
New York, 28 ottobre 2025 – Melania Trump contro la demolizione dell’ala est della Casa Bianca per lasciare spazio a una faranoica sala da ballo. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, l a first lady avrebbe espresso privatamente preoccupazione per la demolizione dell'East Wing, destinata a lasciare spazio alla nuova ballroom da 300 milioni di dollari voluta dal presidente Donald Trump. Il quotidiano Usa cita fonti dell'amministrazione secondo cui la first lady avrebbe anche preso le distanze dal progetto, confidando ai suoi collaboratori che "non si tratta di una sua iniziativa". La demolizione, portata a termine giovedì scorso, ha suscitato forti critiche da parte di storici e oppositori politici, che accusano la Casa Bianca di aver compromesso il valore simbolico della residenza presidenziale, definita "la Casa del Popolo", e di aver agito senza sufficiente trasparenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Melania Trump: 'Su bimbi ucraini un canale diretto con Putin. Otto già riuniti con le famiglie, ma é una goccia nel mare'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Melania Trump: "Canale aperto con Putin", a casa 8 bambini ucraini #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/10/10/melania-trump-canale-aperto-con-putin-a-casa-8-bambini-ucraini_16a78dc8-ad1f-4b16-ace8-e188472dddab.html… - X Vai su X
Melania Trump contro la demolizione dell’ala est della Casa Bianca: “Non è una mia idea” - La first lady avrebbe espresso preoccupazione per l’intervento che punta a costruire una nuova sala da ballo da 300 milioni di dollari voluta da Trump. quotidiano.net scrive
L’ira di Melania contro Trump: “Questo non dovevi farlo!” - La figura di Melania Trump, da sempre riservata e spesso lontana dai riflettori, torna al centro dell’attenzione per un motivo che ha scatenato un acceso ... Secondo thesocialpost.it
Il Wsj: 'Melania perplessa per la demolizione della East Wing' - Davanti alle immagini della East Wing della Casa Bianca in macerie per la costruzione di una nuova, gigantesca sala da ballo, anche la First Lady Melania Trump avrebbe espresso perplessità. Riporta ansa.it