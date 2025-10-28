mefistofele milinkovic savic para il rigore a camarda nuovo eroe del napoli

C’è un nuovo eroe del Napoli, l’eroe di giornata è Milinkovic Savic ex fratello calcisticamente minore di Sergej. Non è più minore. Il fratello è andato a giocare in Arabia Saudita. Lui, Vanja, nome cechoviano, è passato dal Torino al Napoli. Lo ha voluto Conte perché voleva affidare la porta esclusivamente a Meret. Diciamola tutta, non si fidava. Milinkovic sarebbe stato il titolare anche senza l’infortunio di Alex. E oggi a Lecce si è esibito nella specialità della casa: i calci di rigore (l’anno scorso ne ha para. Vanja è altissimo: due metri, e due centimetri secondo Wikipedia). Ne para tanti di rigori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

