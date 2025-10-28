Mefistofele Milinkovic Savic para il rigore a Camarda nuovo eroe del Napoli
C’è un nuovo eroe del Napoli, l’eroe di giornata è Milinkovic Savic ex fratello calcisticamente minore di Sergej. Non è più minore. Il fratello è andato a giocare in Arabia Saudita. Lui, Vanja, nome cechoviano, è passato dal Torino al Napoli. Lo ha voluto Conte perché voleva affidare la porta esclusivamente a Meret. Diciamola tutta, non si fidava. Milinkovic sarebbe stato il titolare anche senza l’infortunio di Alex. E oggi a Lecce si è esibito nella specialità della casa: i calci di rigore (l’anno scorso ne ha para. Vanja è altissimo: due metri, e due centimetri secondo Wikipedia). Ne para tanti di rigori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Mefistofele Milinkovic Savic para il rigore a Camarda (nuovo eroe del Napoli) - Al 60 della sfida contro il Napoli l'arbitro assegna un rigore al Lecce Milinkovic Savic para il tiro di Camarda ... Scrive ilnapolista.it
Politano, salvataggio miracoloso e Milinkovic-Savic para - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it
Milinkovic-Savic al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo portiere del Napoli - Il portiere serbo arriva al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Come scrive gazzetta.it