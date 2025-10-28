Mediobanca le nomine ufficiali | Grilli presidente e Melzi d’Eril ad

Con l’assemblea straordinaria tenutasi nella mattinata del 28 ottobre, Mediobanca entra ufficialmente nella nuova fase sotto il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La riunione ha sancito la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dopo che l’istituto senese ha raggiunto l’86 per cento del capitale grazie all’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata a gennaio 2025. Alla presidenza subentra Vittorio Grilli, che prende il posto di Renato Pagliaro, mentre la carica di amministratore delegato passa ad Alessandro Melzi d’Eril, già in Anima Sgr, in sostituzione di Alberto Nagel. Nel board figurano anche Paolo Gallo (Italgas), Tiziana Togna (già vice dg Consob), Federica Minozzi (Iris Ceramica), Andrea Zappia (ex Sky Italia), Sandro Panizza (ex Generali), l’avvocato Giuseppe Matteo Masoni, Massimo Lapucci (ex Fondazione Crt), la sindaca di Snam Ines Gandini e le dirigenti Mps Donatella Vernisi e Silvia Fissi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

