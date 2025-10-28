“Portiamo un saluto di buon lavoro”. Così il presidente di Mps Nicola Maione ai cronisti, entrando nella sede di Piazzetta Cuccia dove è in corso la riunione del nuovo board di Mediobanca dell’era targata Montepaschi di Siena. Martedì mattina si è svolta la assemblea dei soci della banca d’affari che ha nominato il nuovo consiglio di Piazzetta Cuccia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mediobanca, il presidente di Mps Maione arrivato in sede Piazzetta Cuccia: "Portiamo saluto di buon lavoro"