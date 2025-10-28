Mediobanca il presidente di Mps Maione arrivato in sede Piazzetta Cuccia | Portiamo saluto di buon lavoro
“Portiamo un saluto di buon lavoro”. Così il presidente di Mps Nicola Maione ai cronisti, entrando nella sede di Piazzetta Cuccia dove è in corso la riunione del nuovo board di Mediobanca dell’era targata Montepaschi di Siena. Martedì mattina si è svolta la assemblea dei soci della banca d’affari che ha nominato il nuovo consiglio di Piazzetta Cuccia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
La nascita del nuovo polo bancario Mps-Mediobanca lascia aperta la questione su chi sosterrà lo sviluppo industriale del Paese Post di Simone Strocchi, Presidente e Managing Partner di Electa Ventures - facebook.com Vai su Facebook
Mediobanca, comincia una nuova era targata Montepaschi: domani l'assemblea di Piazzetta Cuccia, Vittorio Umberto Grilli e Alessandro Melzi d’Eril verso la nomina rispettivamente a presidente e Ceo dello storico istituto. Il servizio di @elisaapiazza - X Vai su X
L’assemblea Mediobanca nomina Grilli presidente e Melzi d’Eril ad: “Scriviamo un capitolo nuovo” - In un’ora il nuovo socio forte Mps sbriga il passaggio di consegne dopo vent’anni. Secondo repubblica.it
Mediobanca, il presidente di Mps Maione arrivato in sede Piazzetta Cuccia: "Portiamo saluto di buon lavoro" - Così il presidente di Mps Nicola Maione ai cronisti, entrando nella sede di Piazzetta Cuccia dove ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Mediobanca, Melzi d’Eril e Lovaglio entrano in Piazzetta Cuccia nel giorno dell’assemblea. Eletto il nuovo cda targato Mps - I soci votano la lista unica presentata da Montepaschi, confermando Melzi d’Eril ad e Grilli presidente. Si legge su milanofinanza.it