Mediobanca il nuovo ceo è Alessandro Melzi d’Eril | Emozionato e onorato
Si sono svolte oggi, 28 ottobre, l’assemblea degli azionisti di Mediobanca e la successiva riunione del Cda che hanno sancito il passaggio di testimone dell’istituto dalla gestione di Alberto Nagel a quella targata Mps. La banca senese detiene oltre l’86% di Mediobanca dopo l’Opas andata in porto su Piazzetta Cuccia. Nominato nuovo amministratore delegato Alessandro Melzi d’Eril. “Care colleghe e cari colleghi, sono lieto di comunicarvi che oggi il neo eletto Consiglio di Amministrazione mi ha nominato Amministratore Delegato di Mediobanca. Sono emozionato e onorato di poter assumere questa carica in un Gruppo che è al centro del sistema finanziario del nostro Paese da decenni, grazie alla indiscussa qualità e dedizione delle persone che ci lavorano “, ha scritto il ceo in un messaggio ai dipendenti della banca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
