Mediobanca eletto il nuovo CdA della lista Mps con Grilli presidente e Melzi d' Eril Ceo approvato bilancio 2025 dividendo a €1,15 per azione
L'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione ed incentivazione 2025-26 e il piano di Performance Shares 2025-2026. L’informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2024-2025 ha registrato un’astensione del 97,06%. L'Assemblea ha anche fissato il compenso annuale lordo complessivo del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Mediobanca, Melzi d’Eril e Lovaglio entrano in Piazzetta Cuccia nel giorno dell’assemblea: eletto il nuovo cda targato Mps. I soci votano la lista unica presentata da Montepaschi, confermando Melzi d’Eril ad e Grilli presidente. Nei prossimi giorni la trimestral - X Vai su X
Mediobanca, Melzi d’Eril e Lovaglio entrano in Piazzetta Cuccia nel giorno dell’assemblea. Eletto il nuovo cda targato Mps - I soci votano la lista unica presentata da Montepaschi, confermando Melzi d’Eril ad e Grilli presidente. Segnala milanofinanza.it
Mediobanca dopo Nagel: debutta il nuovo Cda targato Mps - Il nuovo Cda segna la conclusione di una delle stagioni più lunghe della finanza italiana: quella guidata da Alberto Nagel, in carica dal 2003, e da Renato Pagliaro. Lo riporta businesspeople.it
Mediobanca, via al nuovo corso targato Mps: Grilli presidente, Melzi d’Eril Ad. in arrivo la prima trimestrale del dopo-Nagel - Ufficializzati dall'assemblea il presidente Vittorio Grilli e l'Ad Alessandro Melzi d'Eril, che hanno diretto il primo cda rinnovato. Scrive firstonline.info