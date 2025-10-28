Mediobanca al via il rinnovo del CdA targato Mps con 11 consiglieri al vertice Melzi d’Eril come nuovo ad e Grilli presidente

L'assemblea del 28 ottobre 2025 segna la fine dell’era di Alberto Nagel, amministratore delegato dal 2003, e Renato Pagliaro, presidente dal 2010. Il CdA di Mediobanca ha dato avvio alla nuova stagione sotto il controllo di MPS, con l’insediamento del nuovo vertice con Alessandro Melzi d’Eril come a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

