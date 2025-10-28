Medici a processo per avere provocato un aborto all’ottavo mese | il giudice dispone una nuova perizia

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025

Il giudice Manfredi Coffari, al termine della requisitoria, ha deciso di nominare dei periti per approfondire alcuni aspetti tecnici del processo sulla morte di un feto di otto mesi avvenuta nell’agosto del 2023. Il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò, all’udienza precedente, aveva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

