Media | raffica di raid israeliani a Gaza

19.42 Ondata di attacchi aerei israeliani a Gaza City. Lo riferiscono i media palestinesi. Al momento nessun commento ufficiale da parte dell'Idf. Almeno tre gli attacchi aerei, secondo la Difesa civile di Gaza. Media internazionali riportano di bombe vicino all'ospedale. I raid arrivano dopo che le autorità israeliane avevano promesso di reagire all'attacco contro le proprie truppe nel Sud di Gaza e alla mancata restituzione dei corpi degli ostaggi ancora trattenuti.Il ministro israeliano della Difesa Katz avverte: "Hamas pagherà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
