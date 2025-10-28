Media | asse Orban con Bratislava e Praga

14.00 Budapest sta lavorando ad un'asse antiUcraina con Bratislava e Praga,dopo che in Repubblica Ceca il nazionalista Babis ha vinto le elezioni. "Penso che succederà" ha detto il suo consigliere.Sul suo account Orban ha fatto riferimento all'asse con lo slovacco Fico e il premier in pectore ceco."Nell'Europa centrale, il fronte pacifista sta crescendo. Con l'aggravarsi delle difficoltà economiche,s empre più nazioni si renderanno conto che la pace è l'unica strada", ha detto Orban. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

