Media | Nella bara consegnata da Hamas i resti di un ostaggio già restituito | Netanyahu convoca riunione urgente dopo violazione

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Libano tensione tra Idf e Unifil, l'esercito: "Hanno abbattuto un nostro drone". La forza Onu: "Ci hanno attaccato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media bara consegnata hamasIsraele, media: nella bara consegnata da Hamas i resti di un ostaggio già restituito - I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Secondo quotidiano.net

