Media | da Hamas resti ostaggio già reso
9.12 I resti consegnati da Hamas alla Croce Rossa sono di un ostaggio israeliano il cui corpo era già stato restituito: è quanto emerso dagli esami svolti all' istituto forense nazionale a Tel Aviv, citato da Times of Israel. Dubbi sulla riconsegna erano stati già sollevati dalle Idf, che sulla scorta di riprese fatte da un drone accusano Hamas di aver inscenato il ritrovamento a beneficio della Croce Rossa. Netanyahu convoca riunione urgente dopo le "violazioni" da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"La maggioranza degli israeliani non prova alcuna empatia per i palestinesi, per loro sono tutti fanatici di #Hamas. E questo atteggiamento viene alimentato dai media israeliani che non hanno mai raccontato ciò che avviene a #Gaza." Così Gideon Levy, scritt - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza L'attacco di Hamas, questa mattina, nella zona di Rafah, voleva colpire una milizia sostenuta da Israele: lo riferiscono media affiliati al movimento integralista. Hamas respinge le accuse USA di attacchi pianificati sui civili: al lavoro per ripristinare legg - X Vai su X
