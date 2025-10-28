Media | da Hamas resti ostaggio già reso

Servizitelevideo.rai.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.12 I resti consegnati da Hamas alla Croce Rossa sono di un ostaggio israeliano il cui corpo era già stato restituito: è quanto emerso dagli esami svolti all' istituto forense nazionale a Tel Aviv, citato da Times of Israel. Dubbi sulla riconsegna erano stati già sollevati dalle Idf, che sulla scorta di riprese fatte da un drone accusano Hamas di aver inscenato il ritrovamento a beneficio della Croce Rossa. Netanyahu convoca riunione urgente dopo le "violazioni" da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

