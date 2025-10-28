Mecna in concerto a Firenze
Il "TERAPIA CLUB TOUR 2026" di Mecna, una delle voci più originali del rap italiano, farà tappa a Firenze lunedì 26 gennaio 2026 al Viper Theatre. Un'occasione da non perdere per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo progetto discografico, “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO”, e le sue. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
