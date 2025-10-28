Mecna in concerto a Firenze

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "TERAPIA CLUB TOUR 2026" di Mecna, una delle voci più originali del rap italiano, farà tappa a Firenze lunedì 26 gennaio 2026 al Viper Theatre. Un'occasione da non perdere per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo progetto discografico, “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO”, e le sue. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mecna concerto firenzeMarco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Firenze - Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 31 ottobre Marco Mengoni porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Si legge su tg24.sky.it

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze, la possibile scaletta - Dopo lo spettacolo in scena allo Stadio del Conero di Ancona, la band prosegue la tournée all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Mecna Concerto Firenze