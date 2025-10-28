McTominay e non Elmas chance per Lucca e Lang | le probabili di Lecce-Napoli Sky Sport

Sky Sport riferisce aggiornamenti riguardo le formazioni che potrebbero mandare in campo Di Francesco e Conte per Lecce-Napoli di oggi pomeriggio (ore 18:30). McTominay sembrerebbe tornato avanti su Elmas, in avanti chance per Lucca e Lang. In difesa, invece, dovrebbero partire titolari Beukema (con Juan Jesus preferito a Buongiorno) e Olivera (al posto di Spinazzola). Panchina per Hojlund, che reduce dall’infortunio verrà probabilmente impiegato a gara in corso. Lecce-Napoli, le ultime di Sky sulle formazioni. Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha, Pierotti, Camarda, Morente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

