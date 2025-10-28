McTominay a Conte durante Napoli-Inter | Il mio flessore mi si sta indurendo

Ilnapolista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di oggi contro il Lecce Antonio Conte a Lecce dovrebbe dare spazio a Elmas per far rifiatare McTominay. Una soluzione che nasce da un piccolo allarme dello scozzese che ci è stato durante la partita contro l’Inter.  Dazn con Bordocam ha mostratoalcune immagini inedite di alcune partite di Serie A tra queste proprio Napoli-Inter di sabato. In occasione del rigore dell’Inter, mentre l’arbitro va al Var a rivedere le immagini,  di vede Scott McTominay che  si tocca il flessore della coscia sinistra e a Conte dice: “Il mio flessore mi si sta indurendo”. L’allarme è subito rientrando considerando che il centrocampista scozzese è rimasto in campo tutta la partita, ma questo potrebbe aver messo in guardia Conte che deciderà di farlo riposare oggi in vista degli impegni di sabato e poi della Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mctominay a conte durante napoli inter il mio flessore mi si sta indurendo

© Ilnapolista.it - McTominay a Conte durante Napoli-Inter: “Il mio flessore mi si sta indurendo”

Scopri altri approfondimenti

mctominay conte durante napoliMcTominay a Conte durante Napoli-Inter: “Il mio flessore mi si sta indurendo” - Piccolo allarme per McTominay nella partita contro l'inter, oggi Conte lo farà riposare per la gara contro il Lecce ... Si legge su ilnapolista.it

mctominay conte durante napoliPsv-Napoli, Conte: "McTominay giocherà? Dipenderà da lui. La Champions come scuola" - Napoli, Conte: 'McTominay giocherà? Scrive sport.sky.it

mctominay conte durante napoliNapoli, verso il PSV con i cerotti: Conte valuta le condizioni di McTominay e Hojlund - Martedì gli azzurri affronteranno il PSV in un match delicato, che arriva in un momento complicato per Antonio Conte ... Segnala gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Mctominay Conte Durante Napoli