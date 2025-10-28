McTominay a Conte durante Napoli-Inter | Il mio flessore mi si sta indurendo

Nella partita di oggi contro il Lecce Antonio Conte a Lecce dovrebbe dare spazio a Elmas per far rifiatare McTominay. Una soluzione che nasce da un piccolo allarme dello scozzese che ci è stato durante la partita contro l’Inter. Dazn con Bordocam ha mostratoalcune immagini inedite di alcune partite di Serie A tra queste proprio Napoli-Inter di sabato. In occasione del rigore dell’Inter, mentre l’arbitro va al Var a rivedere le immagini, di vede Scott McTominay che si tocca il flessore della coscia sinistra e a Conte dice: “Il mio flessore mi si sta indurendo”. L’allarme è subito rientrando considerando che il centrocampista scozzese è rimasto in campo tutta la partita, ma questo potrebbe aver messo in guardia Conte che deciderà di farlo riposare oggi in vista degli impegni di sabato e poi della Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

