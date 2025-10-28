McLean il profeta inconsapevole della globalizzazione

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tempi di dazi e controdazi, andrebbe ricordato  Malcolm (o Malcom, alcuni lo scrivono con la “l”, altri senza) McLean, inventore del moderno container e della globalizzazione (anche se ai s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

mclean il profeta inconsapevole della globalizzazione

© Ilfoglio.it - McLean, il profeta (inconsapevole) della globalizzazione

Approfondisci con queste news

mclean profeta inconsapevole globalizzazioneMcLean, il profeta (inconsapevole) della globalizzazione - Morì sconosciuto, adesso è celebrato (nell'America che si vorrebbe autarchica) ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Mclean Profeta Inconsapevole Globalizzazione