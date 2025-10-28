Maxima e Amalia d’Olanda in festa ad Amsterdam tra balli e canti

Anche i reali fanno festa, e la dimostrazione arriva dall'Olanda, dove re Guglielmo Alessandro, la regina Máxima e la principessa d'Orange, Amalia, hanno partecipato con entusiasmo alla cerimonia di chiusura del ciclo di eventi organizzati durante l'anno per celebrare il 750mo anniversario della fondazione di Amsterdam. Maxima e Amalia d'Olanda scatenate al concerto per Amsterdam. Per la serata finale è stato organizzato un grande concerto che ha riunito ad Amsterdam oltre 1.500 invitati. La famiglia reale olandese, accolta calorosamente dal sindaco Femke Halsema, è stata vista sorridere, ballare e battere le mani al ritmo della musica, che ha alternato brani pop moderni a classici del repertorio olandese, in un mix di stili pensato per celebrare la cultura nazionale e la fine di un anno ricco di appuntamenti ufficiali.

