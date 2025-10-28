Maxi incendio a Settimo Milanese 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO

Ilnotiziario.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera a Settimo Milanese con bagliori e fumo visibile a distanza: oltre 50 vigili del fuoco impegnati nello spegnimento. L’incendio ha coinvolto lo stabilimento della Mirva, azienda alimentare, in via Keplero. Incendio in azienda a Settimo Milanese, maxi intervento dei Vigili del fuoco Proseguiranno ancora per tutto il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

maxi incendio a settimo milanese 50 vigili del fuoco al lavoro video

© Ilnotiziario.net - Maxi incendio a Settimo Milanese, 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

maxi incendio settimo milaneseMaxi incendio a Settimo Milanese, 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO - Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera a Settimo Milanese con bagliori e fumo visibile a distanza: oltre 50 vigili del fuoco impegnati nello ... Da ilnotiziario.net

Incendio devasta un capannone a Settimo Milanese: vigili del fuoco al lavoro da ore - 30 in via Giovanni Keplero all'interno di un deposito di circa 2mila metri quadrati sede di un'azienda di import export aliment ... Riporta msn.com

maxi incendio settimo milaneseViolento incendio al capannone della Mirva a Settimo Milanese: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte - Sei mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano sono ancora al lavoro per spegnere il vasto incendio che è divampato ieri sera all'interno di un capannone industriale a Settimo Milanese. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Incendio Settimo Milanese