Maxi incendio a Settimo Milanese 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO

Ilnotiziario.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera a Settimo Milanese con bagliori e fumo visibile a distanza: oltre 50 vigili del fuoco impegnati nello spegnimento. L’incendio ha coinvolto lo stabilimento della Mirva, azienda alimentare, in via Keplero. Incendio in azienda a Settimo Milanese, maxi intervento dei Vigili del fuoco Proseguiranno ancora per tutto il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

maxi incendio a settimo milanese 50 vigili del fuoco al lavoro video

© Ilnotiziario.net - Maxi incendio a Settimo Milanese, 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

maxi incendio settimo milaneseMaxi incendio a Settimo Milanese, 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO - Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera a Settimo Milanese con bagliori e fumo visibile a distanza: oltre 50 vigili del fuoco impegnati nello ... Secondo ilnotiziario.net

maxi incendio settimo milaneseIl maxi rogo a Settimo Milanese. Le fiamme, il fumo e l’allarme. Distrutto lo stabilimento Mirva - I residenti: "Un grande spavento, non abbiamo aperto le finestre". Si legge su msn.com

maxi incendio settimo milaneseSettimo Milanese. Incendio al Villaggio Cavour: 50 pompieri contro il rogo del magazzino alimentare - Le fiamme in via Keplero, nel Villaggio Cavour a Settimo Milanese, non sono ancora del tutto spente. Si legge su cronacaossona.com

Cerca Video su questo argomento: Maxi Incendio Settimo Milanese