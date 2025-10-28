Maxi incendio a Settimo Milanese 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO
Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera a Settimo Milanese con bagliori e fumo visibile a distanza: oltre 50 vigili del fuoco impegnati nello spegnimento. L’incendio ha coinvolto lo stabilimento della Mirva, azienda alimentare, in via Keplero. Incendio in azienda a Settimo Milanese, maxi intervento dei Vigili del fuoco Proseguiranno ancora per tutto il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche questi approfondimenti
MilanoPaviaTV - Canale78 Un capannone di 2000 metri quadrati ha preso fuoco nel Villaggio Cavour, quartiere a sud di Settimo Milanese, nell’hinterland ovest del capoluogo lombardo. L’incendio è scoppiato poco dopo le 21 di lunedì, espandendosi rapida Vai su Facebook
Da ieri sera #vigilidelfuoco impegnati a Settimo Milanese per l’incendio in un capannone, di circa 2.000 metri quadrati, adibito a deposito di prodotti alimentari. Le sette squadre sul posto stanno operando nelle operazioni di estinzione degli ultimi focolai resid - X Vai su X
Maxi incendio a Settimo Milanese, 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO - Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera a Settimo Milanese con bagliori e fumo visibile a distanza: oltre 50 vigili del fuoco impegnati nello ... Secondo ilnotiziario.net
Il maxi rogo a Settimo Milanese. Le fiamme, il fumo e l’allarme. Distrutto lo stabilimento Mirva - I residenti: "Un grande spavento, non abbiamo aperto le finestre". Si legge su msn.com
Settimo Milanese. Incendio al Villaggio Cavour: 50 pompieri contro il rogo del magazzino alimentare - Le fiamme in via Keplero, nel Villaggio Cavour a Settimo Milanese, non sono ancora del tutto spente. Si legge su cronacaossona.com