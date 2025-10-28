Maxi frode sugli incentivi per il fotovoltaico | indagini anche su un impianto del Fermano
Fermo, 28 ottobre 2025 — La guardia di finanza ha scoperto una presunta frode da oltre 5 milioni di euro legata agli incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’inchiesta, condotta dal Comando provinciale di Varese e coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla luce un sistema di società che, attraverso false dichiarazioni e artifici amministrativi, avrebbe ottenuto contributi pubblici non dovuti destinati agli impianti fotovoltaici. Tra le aree finite sotto la lente degli inquirenti figura anche un impianto nel Fermano, in zona Falerone, dove sarebbero state riscontrate le stesse irregolarità rilevate in altri siti italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
