Max Pezzali torna in libreria con I cowboy non mollano mai l’autobiografia del mito e anche un po’ di tutti noi

MILANO – Max Pezzali pubblica oggi, 28 ottobre, l’autobiografia “I cowboy non mollano mai. La mia storia” (Magazzini Salani). Pagine: 320. Prezzo: 18.90 €. Rivive la magia degli anni ’90. Sull’onda del successo travolgente della serie tv ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, torna in libreria la storia di Pezzali e anche un po’ di tutti noi. Dopo 30 anni di incredibile carriera con gli 883, e da solista, dagli esordi nella cantina di casa a Pavia ai tour negli stadi che lo hanno consacrato “mito” della musica italiana. Con un’inedita introduzione scritta dall’autore, che sarà presente al Lucca Comics & Games il 29 ottobre con firmacopie dalle 14. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Max Pezzali torna in libreria con “I cowboy non mollano mai”, l’autobiografia del “mito” e anche un po’ di tutti noi

