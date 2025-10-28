Mauro Corona infuriato con Mondadori | Il mio libro è uscito mutilato

Trentotoday.it | 28 ott 2025

È esplosa sui social la rabbia di Mauro Corona, che accusa Mondadori di aver pubblicato il suo ultimo romanzo I sentieri degli aghi di pino con un grave errore: la mancanza di un intero capitolo. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando la curiosità e l’indignazione dei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

