Mauro Corona furioso con Mondadori il motivo è questo errore tecnico nell’ultimo libro

Mauro Corona non le manda a dire. Lo scrittore ed ex alpinista friulano, amatissimo dal pubblico per la sua schiettezza e la sua voce fuori dal coro, si è scagliato contro Mondadori, la casa editrice che pubblica il suo ultimo libro, il romanzo I sentieri degli aghi di pino, uscito il 21 ottobre 2025. Il motivo? Nel volume manca un intero capitolo. In un post pubblicato su Instagram il 27 ottobre, Corona ha espresso tutta la sua indignazione per quello che definisce un “madornale, scandaloso errore”: “Martedì 21 ottobre 2025 è uscito per Mondadori il mio nuovo romanzo I sentieri degli aghi di pino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

