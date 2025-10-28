Mauro Corona attacca la Mondadori | il suo libro è stato pubblicato con pagine mancanti

28 ott 2025

Il 21 settembre Mauro Corona ha pubblicato il suo libro con la Mondadori, ma la casa editrice ha commesso un grave errore: ha pubblicato il manuale senza un capitolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Mauro Corona attacca la Mondadori: il suo libro è stato pubblicato con pagine mancanti

