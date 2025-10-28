Mauro Corona arrabbiatissimo Mondadori pubblica il nuovo romanzo senza un capitolo | Scandaloso errore

«Martedì 21 ottobre 2025 è uscito per Mondadori il mio nuovo romanzo "I sentieri degli aghi di pino". La notizia poteva essere lieta se, ahimè, in questo libro non mancasse un intero capitolo a pagina 106. Non vi dico il mio stato d'animo, conterebbe poco e vi spaventerebbe. Quello che invece mi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mauro Corona nel suo ultimo romanzo rievoca un passato che si sta perdendo e scava nei suoi ricordi di bambino e adolescente per farsi cantore di un mondo ormai quasi scomparso. In occasione dell’uscita de “I sentieri degli aghi di pino” siamo andati a Ert - facebook.com Vai su Facebook

In diretta su Rete4 @CartabiancaR4 $maurocorona - X Vai su X

Mauro Corona infuriato con Mondadori: “Il mio libro è uscito mutilato” - L’autore parla di un “errore scandaloso”, la casa editrice ammette la svista e promette di ristampare le copie corrette ... Come scrive trentotoday.it

Mauro Corona furioso con Mondadori, il motivo è questo errore tecnico nell’ultimo libro - Corona si è infuriato con Mondadori per un clamoroso errore tecnico nella pubblicazione del suo ultimo romanzo, Il sentiero degli aghi di pino. Si legge su msn.com

“Me l’hanno mutilato”: l’ira di Mauro Corona, cosa è successo - Sui social è arrivata l'ira di Mauro Corona dopo un episodio che lo ha coinvolto in prima persona. Come scrive newsmondo.it