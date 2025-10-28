Maurizio Lupi spiega i punti chiave della manovra | Tre miliardi alle famiglie più risorse al ceto medio aiuti alle aziende

Quali sono i temi economici su cui il centrodestra ha puntato maggiormente nell’ultima legge di bilancio? A spiegarlo il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi in un’intervista al Corriere della sera. «Quando ci siamo visti abbiamo condiviso i punti chiave della Finanziaria, che sono l’abbassamento delle tasse, l’attenzione al ceto medio e medio-basso, l’aiuto alle aziende che innovano, i fondi per la sanità, che sono aumentati arrivando a 7,5 miliardi e i fondi per la famiglia, perché siamo tutti d’accordo che queste sono le esigenze primarie in un momento in cui dobbiamo tenere in ordine i conti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

