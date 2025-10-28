Maturità via libera definitivo alla riforma | addio alla scena muta all’orale e spazio al merito

La Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell’esame di Stato, che torna ufficialmente a chiamarsi Maturità. Il decreto, passato con 138 voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti, segna un cambio di rotta rispetto al passato: dal prossimo anno scolastico non sarà più possibile boicottare la prova orale con la cosiddetta “scena muta”, mentre la valutazione finale terrà conto anche dell’ impegno in attività extrascolastiche considerate di particolare valore formativo. Le novità della riforma. Il testo approvato introduce modifiche strutturali al sistema scolastico, dal rilancio del canale tecnico-professionale 4+2 alla sicurezza degli edifici scolastici, passando per la valorizzazione dei docenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

