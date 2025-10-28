Maturità repressione contro gli studentessi ? Il leghista Barabotti travolge i 5Stelle | VIDEO

La repressione e i manganelli stanno per entrare nel mondo della scuola? A sostenerlo è il Movimento 5 stelle che a Montecitorio tuona contro il ministro Valditara il quale, "invece di dimostrare una reazione propositiva, analitica, rispetto alla domanda che queste studentesse e questi studentessi (Sic!) pongono facendo scena muta, ha deciso di reagire, come nelle migliori tradizioni della destra, con un atto di repressione". Si parla degli esami di maturità e della riforma approvata. Andrea Barabotti, deputato della Lega, con un video su Instagram ribalta la retorica grillina: "Ma proprio lei, Valditara, anziché dimostrarsi propositivo e analitico nei confronti di studentesse e studentessi, li boccia se fanno scena muta all'esame di maturità? - ironizza - Ma come, si dà la lode a questi nuovi eroi della sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

