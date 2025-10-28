Maturità da Camera via libera definitivo alla riforma
(Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 138 voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti il ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell'esame di Stato per le superiori, che torna a chiamarsi 'esame di Maturità'. Il provvedimento, si legge in una nota del ministero, introduce misure strutturali anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
