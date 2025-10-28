Matteo Vichi è il nuovo rappresentante del Comune di Ancona nel Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale

ANCONA – Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha designato oggi il nuovo componente del Comitato di gestione dellAutorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale in rappresentanza del Comune, in sostituzione del dimissionario Giacomo Bugaro, eletto nel consiglio regionale prima e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

