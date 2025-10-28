Matteo Orfini e le correnti Pd | Riformisti o radicali? Un evergreen che tenerezza L’alternativa parte dal basso
Roma – Onorevole Matteo Orfini, già presidente e segretario dem ad interim, senza retorica: come sta il Pd? Dopo i riformisti ecco sorgere un nuovo correntone capitanato da Franceschini, Orlando, Speranza. Un’altra divisione interna? “Secondo me il Pd sta bene. Ricordo come siamo usciti dalle elezioni politiche divisi, con una situazione disastrosa anche con i sondaggi, che ci davano sono i 5 stelle, mentre ora vedo un partito che è solidamente il primo della coalizione, ha costruito un progetto politico con il campo largo che ha saputo presentarsi unito nelle elezioni regionali, abbiamo strappato due regioni alla destra, dunque è un percorso in costruzione, ma abbiamo archiviato i risultato delle politiche e siamo in campo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
