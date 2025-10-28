Matteo Berrettini jolly o riserva di lusso in Coppa Davis? Gli scenari

Un uomo “Davis”. Matteo Berrettini è nell’elenco dei pre-convocati del capitano non giocatore, Filippo Volandri, in vista delle finali di Coppa Davis che dal 18 al 23 novembre andranno in scena alla Bologna Fiere. La formazione tricolore non avrà il suo asso. Jannik Sinner ha deciso di non dare la propria disponibilità a vestire l’azzurro, mettendo in cima all’elenco delle priorità la fase di recupero e la preparazione per i prossimi obiettivi del 2026. Una scelta tanto criticata. Resta fatto che l’Italia sia comunque una delle squadre più forti delle otto presenti e mercoledì 19 novembre (ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini jolly o riserva di lusso in Coppa Davis? Gli scenari

